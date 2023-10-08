Николас Пеннер - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Пеннер
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ческе-Будеевице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июня 2001 (22 года)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Пеннер
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ческе-Будеевице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июня 2001 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|1' -62'
|Слован (Либерец)
|1:0
|Сигма (Оломоуц)
|49'
|16.12.2023
|71' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|2:0
|Слован (Либерец)
|13.12.2023
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:0
|Слован (Либерец)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|5:3
|Фастав (Злин)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:1
|Слован (Либерец)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Слован (Либерец)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|3:0
|Виктория (Пльзень)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|2:3
|Славия (Прага)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|3:3
|Теплице (Теплице)
|03.09.2023
|75' -90'
|Слован (Либерец)
|0:2
|Спарта (Прага)
|27.08.2023
|63' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|2:0
|Слован (Либерец)
|19.08.2023
|52' -90'
|Слован (Либерец)
|1:0
|Пардубице (Пардубице)
|06.08.2023
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|0:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|30.07.2023
|69' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Слован (Либерец)