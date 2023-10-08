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    Николас Пеннер - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Николас
    Фамилия Пеннер
    Команда Слован
    Состав Основной
    Родной город Ческе-Будеевице
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 июня 2001 (22 года)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 62' Слован 1:0 Сигма Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    49'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 6 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 1' -62' Слован (Либерец) 1:0 Сигма (Оломоуц)
    49'
    16.12.2023 71' -90' Пардубице (Пардубице) 2:0 Слован (Либерец)
    13.12.2023 Был в запасе Богемианс 1905 (Прага) 0:0 Слован (Либерец)
    09.12.2023 Был в запасе Слован (Либерец) 5:3 Фастав (Злин)
    25.11.2023 Был в запасе Слован (Либерец) 2:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    11.11.2023 Был в запасе Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:1 Слован (Либерец)
    05.11.2023 Был в запасе Слован (Либерец) 1:0 Динамо (Ческе-Будеевице)
    28.10.2023 Был в запасе Словацко (Угерске-Градиште) 1:1 Слован (Либерец)
    21.10.2023 Был в запасе Слован (Либерец) 3:0 Виктория (Пльзень)
    08.10.2023 Был в запасе Слован (Либерец) 2:3 Славия (Прага)
    23.09.2023 Был в запасе Слован (Либерец) 3:3 Теплице (Теплице)
    03.09.2023 75' -90' Слован (Либерец) 0:2 Спарта (Прага)
    27.08.2023 63' -90' Сигма (Оломоуц) 2:0 Слован (Либерец)
    19.08.2023 52' -90' Слован (Либерец) 1:0 Пардубице (Пардубице)
    06.08.2023 Был в запасе Слован (Либерец) 0:1 Богемианс 1905 (Прага)
    30.07.2023 69' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Слован (Либерец)
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