Роберт Юкл - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Юкл
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 октября 1998 (25 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Юкл
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 октября 1998 (25 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Теплице
|14
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|11.11.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:1
|Теплице (Теплице)
|04.11.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|1:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|6'
|28.10.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:0
|Теплице (Теплице)
|22.10.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:1
|Баник (Острава)
|07.10.2023
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:0
|Теплице (Теплице)
|01.10.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Славия (Прага)
|23.09.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|3:3
|Теплице (Теплице)
|9' 67'
|16.09.2023
|61' -90'
|Карвина (Карвина)
|0:1
|Теплице (Теплице)
|02.09.2023
|1' -35'
|Теплице (Теплице)
|0:1
|Пардубице (Пардубице)
|19.08.2023
|1' -74'
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Спарта (Прага)
|13.08.2023
|1' -67'
|Сигма (Оломоуц)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|06.08.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|30.07.2023
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Теплице (Теплице)
|59'