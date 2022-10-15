Абдалла Гнинг - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Абдалла
|Фамилия
|Гнинг
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1998 (24 года)
|Имя
|Абдалла
|Фамилия
|Гнинг
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1998 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 35'
|Спарта
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|35' 35'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Яблонец
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|66' 45'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Теплице
|1:1
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Фастав
|2:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Теплице
|18
|7
|3
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -35'
|Спарта (Прага)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|35' 35'
|26.02.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|66' 45'
|18.02.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Славия (Прага)
|11.02.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|28.01.2023
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|2:0
|Теплице (Теплице)
|30'
|12.11.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|49'
|06.11.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:0
|Теплице (Теплице)
|30.10.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Сигма (Оломоуц)
|61' 22'
|23.10.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|42'
|15.10.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|08.10.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|51'
|02.10.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|5:1
|Пардубице (Пардубице)
|17.09.2022
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|2:2
|Теплице (Теплице)
|10.09.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:2
|Спарта (Прага)
|42' 83'
|03.09.2022
|1' -87'
|Теплице (Теплице)
|3:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|66' 63'
|31.08.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|6:0
|Теплице (Теплице)
|20.08.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Теплице (Теплице)
|80' 45'
|06.08.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|5:1
|Теплице (Теплице)
|43'
|30.07.2022
|1' -69'
|Теплице (Теплице)
|2:2
|Виктория (Пльзень)