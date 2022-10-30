Михал Шевчик - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Шевчик
|Команда
|Зброевка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Требиш
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Шевчик
|Команда
|Зброевка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Требиш
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Зброевка
|1:1
|Фастав
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Богемианс 1905
|1:1
|Зброевка
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Зброевка
|2:1
|Баник
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|1' - 88'
|Славия
|2:0
|Зброевка
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зброевка
|22
|9
|7
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|1:1
|Фастав (Злин)
|25.02.2023
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:1
|Зброевка (Брно)
|18.02.2023
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|2:1
|Баник (Острава)
|11.02.2023
|1' -88'
|Славия (Прага)
|2:0
|Зброевка (Брно)
|05.02.2023
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|1:3
|Виктория (Пльзень)
|9' 78'
|29.01.2023
|1' -89'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:0
|Зброевка (Брно)
|13.11.2022
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|2:3
|Сигма (Оломоуц)
|09.11.2022
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|4:0
|Зброевка (Брно)
|05.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:2
|Зброевка (Брно)
|47'
|30.10.2022
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|3:0
|Слован (Либерец)
|59' 51' 72' 80'
|22.10.2022
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|1:3
|Зброевка (Брно)
|40'
|15.10.2022
|1' -63'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|2:1
|Зброевка (Брно)
|29'
|08.10.2022
|1' -46'
|Зброевка (Брно)
|0:4
|Спарта (Прага)
|02.10.2022
|1' -75'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:1
|Зброевка (Брно)
|59'
|17.09.2022
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|2:2
|Теплице (Теплице)
|37' 19'
|10.09.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:3
|Зброевка (Брно)
|59'
|04.09.2022
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|1:2
|Богемианс 1905 (Прага)
|48'
|31.08.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Зброевка (Брно)
|66'
|28.08.2022
|1' -84'
|Зброевка (Брно)
|0:4
|Славия (Прага)
|13.08.2022
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|3:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|79'
|06.08.2022
|1' -89'
|Сигма (Оломоуц)
|0:2
|Зброевка (Брно)
|70' 19'
|30.07.2022
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|2:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|21'