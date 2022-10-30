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    Михал Шевчик - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Михал
    Фамилия Шевчик
    Команда Зброевка
    Состав Основной
    Родной город Требиш
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 августа 2002 (20 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Зброевка 1:1 Фастав Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    25.02.2023 1' - 90' Богемианс 1905 1:1 Зброевка Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    18.02.2023 1' - 90' Зброевка 2:1 Баник Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    11.02.2023 1' - 88' Славия 2:0 Зброевка Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зброевка 22 9 7 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Зброевка (Брно) 1:1 Фастав (Злин)
    25.02.2023 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:1 Зброевка (Брно)
    18.02.2023 1' -90' Зброевка (Брно) 2:1 Баник (Острава)
    11.02.2023 1' -88' Славия (Прага) 2:0 Зброевка (Брно)
    05.02.2023 1' -90' Зброевка (Брно) 1:3 Виктория (Пльзень)
    9' 78'
    29.01.2023 1' -89' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:0 Зброевка (Брно)
    13.11.2022 1' -90' Зброевка (Брно) 2:3 Сигма (Оломоуц)
    09.11.2022 1' -90' Виктория (Пльзень) 4:0 Зброевка (Брно)
    05.11.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 3:2 Зброевка (Брно)
    47'
    30.10.2022 1' -90' Зброевка (Брно) 3:0 Слован (Либерец)
    59' 51' 72' 80'
    22.10.2022 1' -90' Пардубице (Пардубице) 1:3 Зброевка (Брно)
    40'
    15.10.2022 1' -63' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 2:1 Зброевка (Брно)
    29'
    08.10.2022 1' -46' Зброевка (Брно) 0:4 Спарта (Прага)
    02.10.2022 1' -75' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:1 Зброевка (Брно)
    59'
    17.09.2022 1' -90' Зброевка (Брно) 2:2 Теплице (Теплице)
    37' 19'
    10.09.2022 1' -90' Фастав (Злин) 2:3 Зброевка (Брно)
    59'
    04.09.2022 1' -90' Зброевка (Брно) 1:2 Богемианс 1905 (Прага)
    48'
    31.08.2022 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Зброевка (Брно)
    66'
    28.08.2022 1' -84' Зброевка (Брно) 0:4 Славия (Прага)
    13.08.2022 1' -90' Зброевка (Брно) 3:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    79'
    06.08.2022 1' -89' Сигма (Оломоуц) 0:2 Зброевка (Брно)
    70' 19'
    30.07.2022 1' -90' Зброевка (Брно) 2:2 Словацко (Угерске-Градиште)
    21'
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