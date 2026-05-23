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Чехия. Шанс Лига
Команды
Млада Болеслав
Михал Шевчик
Статистика
€ 800 тыс
Михал Шевчик - статистика
Млада Болеслав
13 августа 2002 (24), Требиш
#22 | Полузащитник
179 см
Чехия
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Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Германия. Вторая Бундеслига 2024/2025
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Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Млада Болеслав
30
8
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Млада Болеслав
0 : 2
23.05.2026
Теплице
78' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Словацко
0 : 3
16.05.2026
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
1 : 2
12.05.2026
Дукла
1' - 90'
62'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Млада Болеслав
1 : 1
09.05.2026
Фастав
1' - 63'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Баник
0 : 0
02.05.2026
Млада Болеслав
1' - 84'
43'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
1' - 82'
20'
28'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Слован
0 : 0
18.04.2026
Млада Болеслав
1' - 61'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Млада Болеслав
1 : 1
12.04.2026
Дукла
1' - 90'
78'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Сигма
2 : 4
04.04.2026
Млада Болеслав
1' - 79'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Млада Болеслав
2 : 0
14.03.2026
Пардубице
1' - 78'
18'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Словацко
2 : 2
07.03.2026
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Млада Болеслав
3 : 0
28.02.2026
Яблонец
1' - 85'
48'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Баник
0 : 0
22.02.2026
Млада Болеслав
1' - 63'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Млада Болеслав
0 : 0
15.02.2026
Теплице
1' - 81'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Славия
4 : 0
07.02.2026
Млада Болеслав
1' - 60'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Млада Болеслав
2 : 2
31.01.2026
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Градец-Кралове
1 : 1
13.12.2025
Млада Болеслав
1' - 65'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Млада Болеслав
3 : 1
06.12.2025
Фастав
1' - 67'
42'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Виктория
2 : 1
30.11.2025
Млада Болеслав
71' - 90'
87'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Дукла
0 : 1
08.11.2025
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Млада Болеслав
1 : 4
02.11.2025
Сигма
73' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
2 : 4
25.10.2025
Карвина
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 1
22.10.2025
Млада Болеслав
1' - 70'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Пардубице
2 : 1
18.10.2025
Млада Болеслав
1' - 65'
28'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
0 : 0
04.10.2025
Словацко
63' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2025
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
1 : 1
21.09.2025
Баник
1' - 90'
87'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Теплице
2 : 3
13.09.2025
Млада Болеслав
1' - 74'
38'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Млада Болеслав
1 : 3
30.08.2025
Славия
65' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
0 : 5
19.08.2025
Виктория
1' - 56'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Млада Болеслав
3 : 2
16.08.2025
Градец-Кралове
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Фастав
3 : 2
09.08.2025
Млада Болеслав
1' - 73'
44'
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