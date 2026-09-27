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МЛС 2026
Команды
Ванкувер Уайткепс
Эммануэль Сабби
Статистика
€ 2,50 млн
Эммануэль Сабби - статистика
Ванкувер Уайткепс
24 декабря 1997 (28), Виченца
#11 | Нападающий
178 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 3
27.09.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 67'
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 3
20.09.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 62'
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
64' - 90'
80'
США. МЛС, 25 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
10.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 72'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ванкувер Уайткепс
19
4
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 3
27.09.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 67'
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 3
20.09.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 62'
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
64' - 90'
80'
США. МЛС, 25 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
10.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 72'
США. МЛС, 23 тур
Канзаc Сити
0 : 3
30.08.2026
Ванкувер Уайткепс
62' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
20.08.2026
Динамо Хьюстон
1' - 73'
США. МЛС, 20 тур
Сиэтл
0 : 2
17.08.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 86'
77'
США. МЛС, 19 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
02.08.2026
Лос-Анджелес
72' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Даллас
2 : 3
14.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 46'
США. МЛС, 12 тур
Сан-Хосе
1 : 1
10.05.2026
Ванкувер Уайткепс
46' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
03.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 63'
США. МЛС, 10 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 1
26.04.2026
Колорадо
1' - 46'
США. МЛС, 8 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
18.04.2026
Канзаc Сити
1' - 81'
13'
28'
80'
США. МЛС, 7 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
12.04.2026
Нью-Йорк Сити
63' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 2
05.04.2026
Портленд
46' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
22.03.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Ванкувер Уайткепс
6 : 0
15.03.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 65'
43'
США. МЛС, 3 тур
Портленд
1 : 4
08.03.2026
Ванкувер Уайткепс
55' - 90'
77'
США. МЛС, 1 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
22.02.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 69'
51'
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