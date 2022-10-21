Эммануэль Сабби - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Сабби
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виченца
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Сабби
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виченца
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 68'
|Копенгаген
|7:0
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 20 тур
|37'
|24.02.2023
|1' - 90'
|Нордшелланд
|4:2
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Оденсе
|0:0
|Рандерс
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|7
|2
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -68'
|Копенгаген (Копенгаген)
|7:0
|Оденсе (Оденсе)
|37'
|24.02.2023
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|4:2
|Оденсе (Оденсе)
|19.02.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|13.11.2022
|1' -84'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|4' 19' 56'
|06.11.2022
|61' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|83'
|31.10.2022
|68' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|21.10.2022
|76' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)