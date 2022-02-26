Ким Мун-Хван - статистика
#95 | Защитник
|Имя
|Ким
|Фамилия
|Мун-Хван
|Команда
|Чжонбук Хендай Моторс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Ким
|Фамилия
|Мун-Хван
|Команда
|Чжонбук Хендай Моторс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2022
|1' -79'
|Интер (Майами)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|11'
|07.03.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:1
|Портленд (Портленд)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Колорадо (Денвер)