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    Ким Мун-Хван - статистика

    #95 | Защитник
    Имя Ким
    Фамилия Мун-Хван
    Команда Чжонбук Хендай Моторс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 августа 1995 (27 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2022 1' -79' Интер (Майами) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    11'
    07.03.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Портленд (Портленд)
    26.02.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Колорадо (Денвер)
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