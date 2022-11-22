Гаранг Куоль - статистика
#61 | Нападающий
|Имя
|Гаранг
|Фамилия
|Куоль
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 сентября 2004 (18 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Гаранг
|Фамилия
|Куоль
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 сентября 2004 (18 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|78' - 90'
|Хартс
|3:0
|Сент-Джонстон
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|19.02.2023
|60' - 90'
|Мазервелл
|2:0
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур