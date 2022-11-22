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    Гаранг Куоль - статистика

    #61 | Нападающий
    Имя Гаранг
    Фамилия Куоль
    Команда Хартс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 сентября 2004 (18 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 78' - 90' Хартс 3:0 Сент-Джонстон Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    19.02.2023 60' - 90' Мазервелл 2:0 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Австралия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2022 72' -90' Аргентина 2:1 Австралия
    30.11.2022 Был в запасе Австралия 1:0 Дания
    26.11.2022 Был в запасе Тунис 0:1 Австралия
    22.11.2022 74' -90' Франция 4:1 Австралия
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