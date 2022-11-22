Абдулрахман Аль-Обуд - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Абдулрахман
|Фамилия
|Аль-Обуд
|Команда
|Аль-Иттихад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Абдулрахман
|Фамилия
|Аль-Обуд
|Команда
|Аль-Иттихад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2022
|62' -90'
|Саудовская Аравия
|1:2
|Мексика
|26.11.2022
|Был в запасе
|Польша
|2:0
|Саудовская Аравия
|22.11.2022
|Был в запасе
|Аргентина
|1:2
|Саудовская Аравия