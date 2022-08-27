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    Ардит Толи - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Ардит
    Фамилия Толи
    Команда Ворскла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 июля 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
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