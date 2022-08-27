Ардит Толи - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Ардит
|Фамилия
|Толи
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Ардит
|Фамилия
|Толи
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|7
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:2
|Ворскла (Полтава)
|19.11.2022
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Днепр-1 (Днепр)
|29.10.2022
|63' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Минай (Минай)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Рух (Львов)
|08.10.2022
|72' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|88'
|01.10.2022
|46' -90'
|Ингулец (Петрово)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|55'
|12.09.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|03.09.2022
|1' -67'
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Ворскла (Полтава)
|27.08.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:2
|Верес (Ривне)
|23.08.2022
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|3:1
|Ворскла (Полтава)