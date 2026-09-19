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Чехия. Шанс Лига
Команды
Баник
Максим Дячук
Статистика
€ 900 тыс
Максим Дячук - статистика
Баник
21 июля 2003 (23)
#16 | Защитник
185 см
Украина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
1' - 61'
61'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Баник
1 : 2
13.09.2026
Пардубице
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
3 : 0
09.09.2026
Баник
72' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Млада Болеслав
4 : 0
06.09.2026
Баник
61' - 90'
63'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Польша. Экстракласа 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Украина. Премьер-лига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Украина. Премьер-лига 2023/2024
Украина. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баник
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
1' - 61'
61'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Баник
1 : 2
13.09.2026
Пардубице
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
3 : 0
09.09.2026
Баник
72' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Млада Болеслав
4 : 0
06.09.2026
Баник
61' - 90'
63'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
1 : 0
29.08.2026
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Баник
1 : 0
16.08.2026
Артис
1' - 90'
51'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Градец-Кралове
2 : 1
09.08.2026
Баник
Был в запасе
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