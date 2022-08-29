Максим Дячук - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Ростиславович
|Фамилия
|Дячук
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Максим
|Отчество
|Ростиславович
|Фамилия
|Дячук
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Александрия
|5
|0
|0
|2
|0
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Ингулец (Петрово)
|28.11.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Рух (Львов)
|43'
|23.11.2022
|1' -24'
|Днепр-1 (Днепр)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|18.11.2022
|85' -90'
|Заря (Луганск)
|4:1
|Александрия (Александрия)
|90'
|13.11.2022
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|3:2
|Верес (Ривне)
|05.11.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|4:1
|Колос (Ковалевка)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:2
|Александрия (Александрия)
|02.10.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Александрия (Александрия)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|2:1
|Минай (Минай)