Ардон Яшари - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Ардон
|Фамилия
|Яшари
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Ардон
|Фамилия
|Яшари
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Люцерн
|0:1
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Люцерн
|1:0
|Грассхоппер
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Санкт-Галлен
|2:2
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|45'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Лугано
|1:1
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 20 тур