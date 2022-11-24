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    Ардон Яшари - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Ардон
    Фамилия Яшари
    Команда Люцерн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июля 2002 (20 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Люцерн 0:1 Базель Швейцария. Суперлига, 23 тур
    26.02.2023 1' - 90' Люцерн 1:0 Грассхоппер Швейцария. Суперлига, 22 тур
    19.02.2023 1' - 90' Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Швейцария. Суперлига, 21 тур
    45'
    12.02.2023 1' - 90' Лугано 1:1 Люцерн Швейцария. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Швейцария 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2022 89' -90' Португалия 6:1 Швейцария
    02.12.2022 Был в запасе Сербия 2:3 Швейцария
    28.11.2022 Был в запасе Бразилия 1:0 Швейцария
    24.11.2022 Был в запасе Швейцария 1:0 Камерун
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