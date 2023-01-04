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    Антонис Цифцис - статистика

    #99 | Вратарь
    Имя Антонис
    Фамилия Цифцис
    Команда Астерас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 июля 1999 (23 года)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Астерас 1:1 Атромитос Греция. Суперлига, 25 тур
    25.02.2023 Был в запасе АЕК 2:0 Астерас Греция. Суперлига, 24 тур
    18.02.2023 Был в запасе Астерас 1:1 ПАС Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 Был в запасе Астерас 2:2 ПАОК Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астерас 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:1 Атромитос (Перистери)
    25.02.2023 Был в запасе АЕК (Афины) 2:0 Астерас (Триполис)
    18.02.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:1 ПАС (Яннина)
    13.02.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 2:2 ПАОК (Салоники)
    05.02.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:0 Астерас (Триполис)
    30.01.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    21.01.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:0 Астерас (Триполис)
    15.01.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    08.01.2023 Был в запасе Арис (Салоники) 3:0 Астерас (Триполис)
    04.01.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    28.12.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 5:0 Астерас (Триполис)
    21.12.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Волос (Волос)
    14.11.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:0 Ионикос (Никея)
    09.11.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 2:0 Астерас (Триполис)
    06.11.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:1 АЕК (Афины)
    31.10.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 2:1 Астерас (Триполис)
    23.10.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:2 Астерас (Триполис)
    16.10.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    09.10.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 1:0 Астерас (Триполис)
    02.10.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 2:0 ОФИ (Ираклион)
    18.09.2022 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 1:1 Астерас (Триполис)
    11.09.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 0:2 Арис (Салоники)
    03.09.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:0 Астерас (Триполис)
    29.08.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    19.08.2022 Был в запасе Волос (Волос) 3:3 Астерас (Триполис)
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