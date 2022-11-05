Угу Соуза - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Угу
|Фамилия
|Соуза
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Угу
|Фамилия
|Соуза
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|6:0
|Ионикос (Никея)
|22.01.2023
|1' -50'
|Ионикос (Никея)
|1:2
|АЕК (Афины)
|16.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|44'
|08.01.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|03.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|28.12.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|21.12.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панатинаикос (Афины)
|14.11.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|10.11.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|05.11.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|29.10.2022
|1' -46'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)