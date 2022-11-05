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    Угу Соуза - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Угу
    Фамилия Соуза
    Команда Ионикос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 июня 1992 (30 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' ПАОК 6:0 Ионикос Греция. Суперлига, 25 тур
    Статистика по турнирам
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