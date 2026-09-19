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Команды
Халл Сити
Йенс Хьерте-Даль
Статистика
€ 10 млн
Йенс Хьерте-Даль - статистика
Халл Сити
31 октября 2005 (20)
#14 | Полузащитник
194 см
Норвегия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл
2 : 1
19.09.2026
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Сандерленд
1 : 0
08.09.2026
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Халл Сити
0 : 0
05.09.2026
Астон Вилла
81' - 90'
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Англия. Кубок лиги 2026/2027
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Норвегия. Элитсериен 2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Сандерленд
1 : 0
08.09.2026
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Сток Сити
1 : 1
25.08.2026
Халл Сити
1' - 59'
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