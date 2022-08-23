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    Макс Берд - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Макс
    Фамилия Берд
    Команда Дерби Каунти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 сентября 2000 (22 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дерби Каунти 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0
    (3:2)п    		 Дерби Каунти (Дерби)
    23.08.2022 86' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
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