Макс Берд - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Берд
|Команда
|Дерби Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Берд
|Команда
|Дерби Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дерби Каунти
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
(3:2)п
|Дерби Каунти (Дерби)
|23.08.2022
|86' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)