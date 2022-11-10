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    Luis Eduardo - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Luis Eduardo
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аваи 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 63' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Аваи (Флорианополис)
    10.11.2022 90' -90' Аваи (Флорианополис) 2:0 Сеара (Форталеза)
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