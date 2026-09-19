Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Justin Heekeren - статистика

Андерлехт
#32 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Андерлехт
1 : 2
16.09.2026
Лион
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Андерлехт
0 : 0
06.09.2026
Генк
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Андерлехт
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Юнион СЖ
5 : 1
24.05.2026
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Андерлехт
3 : 1
21.05.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Андерлехт
2 : 2
17.05.2026
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Гент
1 : 1
10.05.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Андерлехт
1 : 3
03.05.2026
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Андерлехт
1 : 3
26.04.2026
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Сент-Труйден
2 : 0
23.04.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Мехелен
1 : 2
18.04.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Андерлехт
3 : 1
12.04.2026
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Брюгге
4 : 2
06.04.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Андерлехт
2 : 3
22.03.2026
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Мехелен
1 : 0
15.03.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Брюгге
2 : 2
08.03.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Андерлехт
5 : 1
28.02.2026
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
22.02.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Андерлехт
0 : 0
15.02.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Генк
2 : 0
08.02.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Стандард
2 : 0
01.02.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Андерлехт
0 : 0
25.01.2026
Дендер
Был в запасе
Главные новости
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
21:56
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
3
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
10
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
7
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+