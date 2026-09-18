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€ 350 тыс

Евгений Замерец - статистика

КАМАЗ
5 июня 2001 (25), Ташкент
#30 | Вратарь
193 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
0 : 1
18.09.2026
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо Киров
1 : 0
09.09.2026
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Урал
2 : 0
06.09.2026
КАМАЗ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
КАМАЗ
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
0 : 1
18.09.2026
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Урал
2 : 0
06.09.2026
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Ленинградец
0 : 1
29.08.2026
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
КАМАЗ
2 : 3
24.08.2026
Сочи
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
КАМАЗ
0 : 1
19.08.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Енисей
2 : 2
15.08.2026
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
КАМАЗ
1 : 2
09.08.2026
Волга
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Уфа
1 : 1
03.08.2026
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
КАМАЗ
0 : 2
27.07.2026
Ротор
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
КАМАЗ
1 : 2
19.07.2026
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Спартак К
3 : 1
12.07.2026
КАМАЗ
Был в запасе
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