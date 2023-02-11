Фабио Чародиа - статистика
#39 | Защитник
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Чародиа
|Команда
|Вердер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ольденбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 2005 (17 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Чародиа
|Команда
|Вердер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ольденбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 2005 (17 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Аугсбург
|2:1
|Вердер
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вердер
|3:0
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Айнтрахт
|2:0
|Вердер
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Вердер
|0:2
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 20 тур