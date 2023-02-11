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    Фабио Чародиа - статистика

    #39 | Защитник
    Имя Фабио
    Фамилия Чародиа
    Команда Вердер
    Состав Основной
    Родной город Ольденбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июня 2005 (17 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Аугсбург 2:1 Вердер Германия. Бундеслига, 23 тур
    25.02.2023 Был в запасе Вердер 3:0 Бохум Германия. Бундеслига, 22 тур
    18.02.2023 Был в запасе Айнтрахт 2:0 Вердер Германия. Бундеслига, 21 тур
    11.02.2023 Был в запасе Вердер 0:2 Боруссия Германия. Бундеслига, 20 тур
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