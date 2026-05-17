Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Брюс Андерсон - статистика

Килмарнок
23 сентября 1998 (28)
#19 | Нападающий
173 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Килмарнок
34
4/-1
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Ливингстон
1 : 4
17.05.2026
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Килмарнок
3 : 1
12.05.2026
Данди
1' - 58'
35'
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Сент-Миррен
0 : 3
09.05.2026
Килмарнок
79' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Килмарнок
3 : 0
02.05.2026
Данди Юнайтед
1' - 63'
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Абердин
1 : 0
25.04.2026
Килмарнок
77' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Килмарнок
2 : 2
11.04.2026
Данди
1' - 77'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Хиберниан
3 : 0
04.04.2026
Килмарнок
81' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Килмарнок
2 : 0
21.03.2026
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Килмарнок
1 : 0
14.03.2026
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Фалкирк
5 : 1
28.02.2026
Килмарнок
1' - 58'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
21.02.2026
Килмарнок
79' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Килмарнок
2 : 3
15.02.2026
Селтик
79' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Килмарнок
4 : 3
11.02.2026
Сент-Миррен
1' - 65'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Рейнджерс
5 : 1
04.02.2026
Килмарнок
1' - 63'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Килмарнок
3 : 0
31.01.2026
Абердин
1' - 79'
14'
59'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Мазервелл
4 : 0
24.01.2026
Килмарнок
67' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Ливингстон
1 : 1
10.01.2026
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Килмарнок
1 : 3
03.01.2026
Хиберниан
1' - 73'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Данди
2 : 1
30.12.2025
Килмарнок
1' - 73'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Сент-Миррен
0 : 0
27.12.2025
Килмарнок
1' - 80'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Килмарнок
0 : 1
20.12.2025
Фалкирк
1' - 77'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Абердин
2 : 1
14.12.2025
Килмарнок
1' - 72'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Килмарнок
0 : 3
06.12.2025
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
1 : 1
03.12.2025
Килмарнок
71' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
1 : 1
29.11.2025
Данди Юнайтед
1' - 81'
34'
34'
34'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Килмарнок
1 : 3
22.11.2025
Мазервелл
1' - 71'
49'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Селтик
4 : 0
09.11.2025
Килмарнок
1' - 66'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Фалкирк
3 : 1
01.11.2025
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Килмарнок
0 : 1
29.10.2025
Абердин
63' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Рейнджерс
3 : 1
26.10.2025
Килмарнок
1' - 69'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Килмарнок
0 : 3
18.10.2025
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Килмарнок
2 : 0
04.10.2025
Сент-Миррен
1' - 65'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Данди Юнайтед
0 : 2
27.09.2025
Килмарнок
1' - 65'
26'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Килмарнок
1 : 2
14.09.2025
Селтик
71' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Мазервелл
2 : 2
30.08.2025
Килмарнок
1' - 70'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
0 : 0
23.08.2025
Данди
63' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хиберниан
2 : 2
10.08.2025
Килмарнок
82' - 90'
Главные новости
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
1
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
9
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
5
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+