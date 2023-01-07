Тибо Сомерс - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Тибо
|Фамилия
|Сомерс
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюгге
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Имя
|Тибо
|Фамилия
|Сомерс
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюгге
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 87'
|Серкль Брюгге
|3:1
|Серен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Эйпен
|2:2
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|39'
|19.02.2023
|1' - 87'
|Серкль Брюгге
|2:2
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|78' 51'
|10.02.2023
|1' - 90'
|Оуд-Хеверли
|0:0
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|24
|3
|4
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -87'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:1
|Серен (Серен)
|25.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|39'
|19.02.2023
|1' -87'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|78' 51'
|10.02.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2023
|1' -72'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|29.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Гент (Гент)
|21.01.2023
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|18.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|68'
|15.01.2023
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|07.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|23.12.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|05.11.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|36'
|29.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|21.10.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|18.10.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|25' 79'
|15.10.2022
|1' -73'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|5:1
|Эйпен (Эйпен)
|30' 60'
|09.10.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|02.10.2022
|1' -64'
|Гент (Гент)
|3:4
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|27.08.2022
|1' -66'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|20.08.2022
|1' -46'
|Генк (Генк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|13.08.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:0
|Мехелен (Мехелен)
|90'
|07.08.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|30.07.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|24.07.2022
|1' -60'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)