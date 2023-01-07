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    Тибо Сомерс - статистика

    #34 | Нападающий
    Имя Тибо
    Фамилия Сомерс
    Команда Серкль Брюгге
    Состав Основной
    Родной город Брюгге
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 марта 1999 (23 года)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 87' Серкль Брюгге 3:1 Серен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    25.02.2023 1' - 90' Эйпен 2:2 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    39'
    19.02.2023 1' - 87' Серкль Брюгге 2:2 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    78' 51'
    10.02.2023 1' - 90' Оуд-Хеверли 0:0 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серкль Брюгге 24 3 4 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -87' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:1 Серен (Серен)
    25.02.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 2:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    39'
    19.02.2023 1' -87' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    78' 51'
    10.02.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    04.02.2023 1' -72' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Стандард (Льеж)
    29.01.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:2 Гент (Гент)
    21.01.2023 1' -90' Остенде (Остенде) 1:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    18.01.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    68'
    15.01.2023 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    07.01.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:1 Вестерло (Вестерло)
    23.12.2022 1' -90' Мехелен (Мехелен) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    05.11.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    36'
    29.10.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    21.10.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    18.10.2022 1' -90' Серен (Серен) 0:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    25' 79'
    15.10.2022 1' -73' Серкль Брюгге (Брюгге) 5:1 Эйпен (Эйпен)
    30' 60'
    09.10.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    02.10.2022 1' -64' Гент (Гент) 3:4 Серкль Брюгге (Брюгге)
    27.08.2022 1' -66' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Зюлте-Варегем (Варегем)
    20.08.2022 1' -46' Генк (Генк) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    13.08.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:0 Мехелен (Мехелен)
    90'
    07.08.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    30.07.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    24.07.2022 1' -60' Вестерло (Вестерло) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
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