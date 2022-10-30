Шейк Кейта - статистика
#43 | Защитник
|Имя
|Шейк
|Фамилия
|Кейта
|Команда
|Реймс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 2003 (19 лет)
|Имя
|Шейк
|Фамилия
|Кейта
|Команда
|Реймс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 89'
|Реймс
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 88'
|Реймс
|3:0
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 71'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Реймс
|4:0
|Труа
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|81' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Реймс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -89'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|26.02.2023
|1' -88'
|Реймс (Реймс)
|3:0
|Тулуза (Тулуза)
|18.02.2023
|1' -71'
|Ницца (Ницца)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|4:0
|Труа (Труа)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Нант (Нант)
|30.10.2022
|60' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|23.10.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Осер (Осер)
|74'