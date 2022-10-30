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    Шейк Кейта - статистика

    #43 | Защитник
    Имя Шейк
    Фамилия Кейта
    Команда Реймс
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 апреля 2003 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 89' Реймс 1:0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 88' Реймс 3:0 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур
    18.02.2023 1' - 71' Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 Был в запасе Реймс 4:0 Труа Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 81' - 90' Тулуза 3:1 Реймс Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -89' Реймс (Реймс) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    26.02.2023 1' -88' Реймс (Реймс) 3:0 Тулуза (Тулуза)
    18.02.2023 1' -71' Ницца (Ницца) 0:0 Реймс (Реймс)
    12.02.2023 Был в запасе Реймс (Реймс) 4:0 Труа (Труа)
    05.02.2023 Был в запасе Осер (Осер) 0:0 Реймс (Реймс)
    01.02.2023 Был в запасе Реймс (Реймс) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    13.11.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:1 Реймс (Реймс)
    06.11.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Нант (Нант)
    30.10.2022 60' -90' Брест (Брест) 0:0 Реймс (Реймс)
    23.10.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Осер (Осер)
    74'
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