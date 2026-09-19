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Бельгия. Про-Лига
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Шарлеруа
Шейк Кейта
Статистика
€ 3,50 млн
Шейк Кейта - статистика
Шарлеруа
2 апреля 2003 (23)
#95 | Защитник
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
13.09.2026
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Шарлеруа
2 : 3
05.09.2026
Юнион СЖ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
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Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлеруа
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
13.09.2026
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Шарлеруа
2 : 3
05.09.2026
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Кортрейк
1 : 3
29.08.2026
Шарлеруа
1' - 90'
66'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
2 : 0
22.08.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Шарлеруа
3 : 1
09.08.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
47'
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