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Испания. Сегунда
Команды
Эльденсе
Хуан Лариос
Статистика
€ 1,50 млн
Хуан Лариос - статистика
Эльденсе
12 января 2004 (22), Томарес
#3 | Защитник
170 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
1 : 0
27.09.2026
Эльденсе
1' - 90'
87'
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 2
19.09.2026
Эйбар
66' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Спортинг
0 : 1
13.09.2026
Эльденсе
85' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
0 : 0
05.09.2026
Мальорка
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльденсе
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
1 : 0
27.09.2026
Эльденсе
1' - 90'
87'
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 2
19.09.2026
Эйбар
66' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Спортинг
0 : 1
13.09.2026
Эльденсе
85' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
0 : 0
05.09.2026
Мальорка
Был в запасе
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