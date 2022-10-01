Хуан Лариос - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Лариос
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Томарес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 2004 (19 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Лариос
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Томарес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 2004 (19 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -34'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:4
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Арсенал (Лондон)
|19.10.2022
|88' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Вест Хэм (Лондон)
|08.10.2022
|79' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|4:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|01.10.2022
|1' -60'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Эвертон (Ливерпуль)