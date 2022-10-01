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    Хуан Лариос - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Хуан
    Фамилия Лариос
    Команда Саутгемптон
    Состав Основной
    Родной город Томарес
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 января 2004 (19 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Статистика по турнирам
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