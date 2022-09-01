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    Мэтт Реал - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Мэтт
    Фамилия Реал
    Команда Филадельфия Юнион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 июля 1999 (23 года)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Интер 2:0 Филадельфия Юнион США. МЛС, 2 тур
    26.02.2023 Был в запасе Филадельфия Юнион 4:1 Коламбус США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Филадельфия Юнион 9 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:3
    (3:0)п    		 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    21.10.2022 86' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:0 Цинциннати (Цинциннати)
    09.10.2022 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:0 Торонто (Торонто)
    02.10.2022 81' -90' Шарлотт (Шарлотт) 4:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    17.09.2022 Был в запасе Атланта Юнайтед (Атланта) 0:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    11.09.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 5:1 Орландо Сити (Орландо)
    04.09.2022 1' -58' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 0:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    01.09.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    28.08.2022 85' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 6:0 Колорадо (Денвер)
    90'
    21.08.2022 Был в запасе Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 0:6 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    18.08.2022 Был в запасе Даллас (Даллас) 1:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    14.08.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:1 Чикаго Файр (Чикаго)
    07.08.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 3:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    31.07.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 6:0 Хьюстон (Хьюстон)
    24.07.2022 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 0:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    17.07.2022 89' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    09.07.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 7:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    04.07.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 0:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    27.06.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:1 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    19.06.2022 85' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:1 Цинциннати (Цинциннати)
    29.05.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    23.05.2022 Был в запасе Портленд (Портленд) 0:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    19.05.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 0:0 Интер (Майами)
    15.05.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    08.05.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    01.05.2022 90' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    23.04.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    17.04.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 2:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    10.04.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:0 Коламбус (Коламбус)
    03.04.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:0 Шарлотт (Шарлотт)
    19.03.2022 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 0:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    13.03.2022 90' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:0 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    06.03.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 1:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
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