Матвей Кисляк - статистика
#57 | Полузащитник
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Кисляк
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 2005 (17 лет)
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Кисляк
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 2005 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|46' - 90'
|ЦСКА
|0:2
|Рубин
|Товарищеские матчи
|15.02.2023
|Был в запасе
|ЦСКА
|2:1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|11.02.2023
|80' - 90'
|ЦСКА
|1:1
|Ахмат
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч