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    Матвей Кисляк - статистика

    #57 | Полузащитник
    Имя Матвей
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Кисляк
    Команда ЦСКА
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 июля 2005 (17 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 46' - 90' ЦСКА 0:2 Рубин Товарищеские матчи
    15.02.2023 Был в запасе ЦСКА 2:1 Динамо Товарищеские матчи
    11.02.2023 80' - 90' ЦСКА 1:1 Ахмат Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
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