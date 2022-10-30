Йон Магунаселайя - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Йон
|Фамилия
|Магунаселайя
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Эйбар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Йон
|Фамилия
|Магунаселайя
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Эйбар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.01.2023
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|06.11.2022
|46' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|30.10.2022
|71' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:2
|Бетис (Севилья)