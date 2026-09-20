Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Норвегия. Элитсериен, 1 тур