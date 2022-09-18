Магнус Вестергор - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Магнус
|Фамилия
|Вестергор
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 1998 (24 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Магнус
|Фамилия
|Вестергор
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|14
|0
|0
|4
|0
|Виборг
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|69' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:2
|Рандерс (Рандерс)
|26.02.2023
|68' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:3
|Виборг (Виборг)
|20.02.2023
|68' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|12.11.2022
|1' -35'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.11.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|21.10.2022
|1' -67'
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|39'
|14.10.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|55'
|07.10.2022
|1' -78'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|74'
|02.10.2022
|1' -83'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:3
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|18.09.2022
|1' -64'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|11.09.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|04.09.2022
|46' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Рандерс (Рандерс)
|19.08.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|79'
|05.08.2022
|46' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|01.08.2022
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|25.07.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|17.07.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Силькеборг (Силькеборг)