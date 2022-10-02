Янн Орель Биссек - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Янн Орель
|Фамилия
|Биссек
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Янн Орель
|Фамилия
|Биссек
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|196
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Орхус
|2:0
|Хорсенс
|Дания. Суперлига, 20 тур
|60'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Орхус
|1:1
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|17.02.2023
|1' - 90'
|Ольборг
|0:1
|Орхус
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орхус
|19
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|60'
|26.02.2023
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|17.02.2023
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|13.11.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.11.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|30.10.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|23.10.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Брондбю (Бреннбю)
|15'
|16.10.2022
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|44'
|09.10.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|02.10.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|41'
|17.09.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|11.09.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|05.09.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:3
|Нордшелланд (Фарум)
|26.08.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|2:1
|Орхус (Орхус)
|20.08.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|62'
|07.08.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Орхус (Орхус)
|31.07.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|24.07.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|17.07.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Орхус (Орхус)