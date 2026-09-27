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Серия А 2026/2027
Команды
Интер
Янн-Орель Биссек
Статистика
€ 50 млн
Янн-Орель Биссек - статистика
Интер
29 ноября 2000 (25), Кельн
#2 | Защитник
196 см
Германия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
1' - 90'
17'
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
2 : 1
08.09.2026
Интер
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Суперкубок Италии 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Суперкубок Италии 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Суперкубок Италии 2023
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
4
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
81' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4 : 1
22.08.2026
Монца
1' - 90'
63'
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