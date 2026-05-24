Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2,50 млн

Лукас Хей - статистика

Андерлехт
13 апреля 2003 (23)
#3 | Защитник
Дания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Андерлехт
32
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Юнион СЖ
5 : 1
24.05.2026
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Андерлехт
3 : 1
21.05.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Андерлехт
2 : 2
17.05.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Гент
1 : 1
10.05.2026
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Андерлехт
1 : 3
03.05.2026
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Андерлехт
1 : 3
26.04.2026
Юнион СЖ
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Сент-Труйден
2 : 0
23.04.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Мехелен
1 : 2
18.04.2026
Андерлехт
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Андерлехт
3 : 1
12.04.2026
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Брюгге
4 : 2
06.04.2026
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Андерлехт
2 : 3
22.03.2026
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Мехелен
1 : 0
15.03.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Брюгге
2 : 2
08.03.2026
Андерлехт
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Андерлехт
5 : 1
28.02.2026
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
22.02.2026
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Андерлехт
0 : 0
15.02.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Генк
2 : 0
08.02.2026
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Стандард
2 : 0
01.02.2026
Андерлехт
1' - 90'
45'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Андерлехт
0 : 0
25.01.2026
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Андерлехт
1 : 2
26.12.2025
Шарлеруа
1' - 90'
25'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Антверпен
2 : 2
21.12.2025
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Андерлехт
2 : 1
13.12.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Вестерло
4 : 0
07.12.2025
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Андерлехт
1 : 0
30.11.2025
Юнион СЖ
55' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
1 : 0
09.11.2025
Брюгге
1' - 90'
42'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Андерлехт
3 : 1
01.11.2025
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
1 : 0
24.10.2025
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
2 : 2
19.10.2025
Андерлехт
1' - 90'
30'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
1 : 0
05.10.2025
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
26.09.2025
Андерлехт
1' - 90'
17'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Андерлехт
1 : 0
23.09.2025
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Андерлехт
0 : 0
20.09.2025
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
1 : 1
14.09.2025
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Юнион СЖ
2 : 0
31.08.2025
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Дендер
0 : 2
17.08.2025
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Андерлехт
2 : 3
10.08.2025
Зюлте-Варегем
88' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Серкль Брюгге
0 : 2
03.08.2025
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Андерлехт
5 : 2
27.07.2025
Вестерло
1' - 90'
23'
Главные новости
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
1
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
1
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
2
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
3
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+