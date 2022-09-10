Янкуба Минте - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Янкуба
|Фамилия
|Минте
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июля 2004 (18 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Янкуба
|Фамилия
|Минте
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июля 2004 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.02.2023
|1' - 75'
|Нордшелланд
|4:2
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 19 тур
|68'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|7
|1
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2023
|1' -75'
|Нордшелланд (Фарум)
|4:2
|Оденсе (Оденсе)
|68'
|13.11.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|19' 74'
|06.11.2022
|1' -82'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|31.10.2022
|1' -87'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|21.10.2022
|1' -76'
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|9'
|16.10.2022
|1' -66'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|09.10.2022
|1' -62'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|61' 27'
|30.09.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)