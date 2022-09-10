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    Янкуба Минте - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Янкуба
    Фамилия Минте
    Команда Оденсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 июля 2004 (18 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.02.2023 1' - 75' Нордшелланд 4:2 Оденсе Дания. Суперлига, 19 тур
    68'
    Статистика по турнирам
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