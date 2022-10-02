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    Кевин Якоб - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Кевин
    Фамилия Якоб
    Команда Орхус
    Состав Основной
    Родной город Гетеборг
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 октября 2000 (22 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Орхус 2:0 Хорсенс Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 1' - 66' Орхус 1:1 Силькеборг Дания. Суперлига, 19 тур
    49'
    17.02.2023 Был в запасе Ольборг 0:1 Орхус Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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