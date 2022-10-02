Кевин Якоб - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Якоб
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 2000 (22 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Якоб
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 2000 (22 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Орхус
|2:0
|Хорсенс
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 66'
|Орхус
|1:1
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|49'
|17.02.2023
|Был в запасе
|Ольборг
|0:1
|Орхус
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орхус
|12
|1
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|26.02.2023
|1' -66'
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|49'
|17.02.2023
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|13.11.2022
|75' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.11.2022
|71' -90'
|Виборг (Виборг)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|30.10.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|23.10.2022
|1' -81'
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Брондбю (Бреннбю)
|79'
|16.10.2022
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|09.10.2022
|1' -79'
|Орхус (Орхус)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|02.10.2022
|1' -69'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|17.09.2022
|1' -76'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|72' 52' 64'
|11.09.2022
|46' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|05.09.2022
|78' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:3
|Нордшелланд (Фарум)