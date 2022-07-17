Тобиас Бек - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Бек
|Команда
|Ингольштадт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Бек
|Команда
|Ингольштадт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виборг
|3
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2022
|82' -90'
|Виборг (Виборг)
|4:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|24.07.2022
|57' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|74'
|17.07.2022
|70' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)
|85' 86'