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    Тобиас Бек - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Тобиас
    Фамилия Бек
    Команда Ингольштадт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 февраля 2002 (21 год)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виборг 3 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2022 82' -90' Виборг (Виборг) 4:2 Копенгаген (Копенгаген)
    24.07.2022 57' -90' Орхус (Орхус) 3:1 Виборг (Виборг)
    74'
    17.07.2022 70' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Ольборг (Ольборг)
    85' 86'
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