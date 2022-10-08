Джорн Спайлерс - статистика
#67 | Защитник
|Имя
|Джорн
|Фамилия
|Спайлерс
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 2005 (18 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Джорн
|Фамилия
|Спайлерс
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 2005 (18 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:0
|Брюгге (Брюгге)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|08.10.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)