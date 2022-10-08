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    Джорн Спайлерс - статистика

    #67 | Защитник
    Имя Джорн
    Фамилия Спайлерс
    Команда Брюгге
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 января 2005 (18 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2023 Был в запасе Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    06.11.2022 Был в запасе Гент (Гент) 2:0 Брюгге (Брюгге)
    22.10.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    08.10.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 0:2 Вестерло (Вестерло)
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