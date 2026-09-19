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Самуэл - статистика

Жил Висенте
29 марта 1994 (32)
#94 | Вратарь
188 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Бенфика
3 : 1
13.09.2026
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Жил Висенте
0 : 1
06.09.2026
Академика де Визеу
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Охдуд
27
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Дамак
2 : 0
23.04.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Охдуд
0 : 2
11.04.2026
Аль-Наср
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
05.04.2026
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Охдуд
0 : 5
07.03.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Нажма
1 : 3
28.02.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 1
23.02.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Охдуд
2 : 4
20.02.2026
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Хазм
2 : 1
12.02.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Охдуд
0 : 6
05.02.2026
Аль-Хиляль
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
02.02.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Таавун
1 : 0
30.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
26.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Охдуд
2 : 2
21.01.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж
4 : 1
16.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
13.01.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
10.01.2026
Аль-Ахли
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
2 : 0
02.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
30.12.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Наср
3 : 0
27.12.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
23.11.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
25.09.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Неом
1 : 0
18.09.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Охдуд
2 : 3
13.09.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Охдуд
2 : 5
30.08.2025
Аль-Иттихад
1' - 90'
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