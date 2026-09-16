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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Бенфика
Энцо Барренечеа
Статистика
€ 12 млн
Энцо Барренечеа - статистика
Бенфика
22 мая 2001 (25)
#5 | Полузащитник
186 см
Аргентина
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Бенфика
3 : 1
13.09.2026
Жил Висенте
1' - 58'
12'
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
0 : 4
09.09.2026
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Маритиму
0 : 3
05.09.2026
Бенфика
82' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Португалия. Примейра 2026/2027
Лига чемпионов 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Италия. Серия А 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бенфика
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Бенфика
3 : 1
20.08.2026
Орхус
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Хартс
1 : 1
13.08.2026
Бенфика
1' - 64'
Лига Европы, 3 раунд
Бенфика
6 : 1
06.08.2026
Хартс
1' - 65'
Лига Европы, 2 раунд
Бенфика
5 : 0
30.07.2026
Санкт-Галлен
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Санкт-Галлен
2 : 1
23.07.2026
Бенфика
66' - 90'
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