Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Иван Шимакович - статистика

Динамо Мн
13 февраля 2005 (21)
#13 | Вратарь
Беларусь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Мн
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
0 : 2
23.11.2025
Динамо Мн
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Динамо Мн
1 : 0
08.11.2025
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
3 : 1
02.11.2025
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Неман
0 : 0
29.10.2025
Динамо Мн
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
1 : 3
25.10.2025
Динамо Мн
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
0 : 0
18.10.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Молодечно
1 : 3
04.10.2025
Динамо Мн
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 1
28.09.2025
Ислочь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Сморгонь
1 : 2
24.09.2025
Динамо Мн
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Минск
2 : 1
14.09.2025
Динамо Мн
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
3 : 1
24.08.2025
Славия-Мозырь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
4 : 0
10.08.2025
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо Мн
5 : 0
28.06.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Арсенал
2 : 1
22.06.2025
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Динамо Мн
0 : 1
18.06.2025
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Слуцк
0 : 1
14.06.2025
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо Мн
1 : 0
31.05.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Гомель
0 : 1
25.05.2025
Динамо Мн
1' - 90'
90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
3 : 2
17.05.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Ислочь
2 : 2
11.05.2025
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо Мн
2 : 1
03.05.2025
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо Мн
4 : 1
27.04.2025
Минск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Динамо Мн
2 : 1
19.04.2025
БАТЭ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
13.04.2025
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
30.03.2025
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Динамо Мн
1 : 0
16.03.2025
Сморгонь
1' - 90'
Главные новости
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
2
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
3
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+