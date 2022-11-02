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    Максим Новиков - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Николаевич
    Фамилия Новиков
    Команда Динамо Бр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июня 1995 (27 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Бр 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -90' Уфа (Уфа) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
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