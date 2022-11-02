Максим Новиков - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Новиков
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Максим
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Новиков
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Бр
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)