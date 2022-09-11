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    Юнес Бакиз - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Юнес
    Фамилия Бакиз
    Команда Ольборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 февраля 1999 (24 года)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 73' - 90' Копенгаген 1:0 Ольборг Дания. Суперлига, 19 тур
    87'
    17.02.2023 67' - 90' Ольборг 0:1 Орхус Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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