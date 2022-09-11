Юнес Бакиз - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Юнес
|Фамилия
|Бакиз
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|186
|Имя
|Юнес
|Фамилия
|Бакиз
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|73' - 90'
|Копенгаген
|1:0
|Ольборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|87'
|17.02.2023
|67' - 90'
|Ольборг
|0:1
|Орхус
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|11
|4
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|73' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|87'
|17.02.2023
|67' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|06.11.2022
|1' -75'
|Ольборг (Ольборг)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.10.2022
|1' -75'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:2
|Ольборг (Ольборг)
|44' 64'
|24.10.2022
|1' -78'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Виборг (Виборг)
|14.10.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|42' 60'
|10.10.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:0
|Ольборг (Ольборг)
|30.09.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)
|82'
|17.09.2022
|1' -75'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|11.09.2022
|60' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|04.09.2022
|74' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)