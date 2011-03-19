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    Максим Шумайлов - статистика

    #41 | Вратарь
    Имя Максим
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Шумайлов
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Гражданство
    Воспитаник Пермская СДЮШОР
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 мая 1990 (32 года)
    Рост 182
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.03.2011 46' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
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