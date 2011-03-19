Максим Шумайлов - статистика
#41 | Вратарь
|Имя
|Максим
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Шумайлов
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Воспитаник
|Пермская СДЮШОР
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 мая 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Имя
|Максим
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Шумайлов
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Воспитаник
|Пермская СДЮШОР
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 мая 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|1
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.03.2011
|46' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Локомотив (мол) (Москва)