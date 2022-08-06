Деннис Гьенгор - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Деннис
|Фамилия
|Гьенгор
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Деннис
|Фамилия
|Гьенгор
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Одд
|10
|5
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -79'
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|Одд (Шиен)
|06.11.2022
|1' -71'
|Одд (Шиен)
|5:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|30.10.2022
|1' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|0:2
|Одд (Шиен)
|87'
|22.10.2022
|1' -68'
|Одд (Шиен)
|2:1
|Волеренга (Осло)
|29'
|15.10.2022
|1' -78'
|Тромсе (Тромсе)
|3:2
|Одд (Шиен)
|38'
|09.10.2022
|86' -90'
|Одд (Шиен)
|1:1
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|02.10.2022
|1' -61'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|2:2
|Одд (Шиен)
|25'
|17.09.2022
|82' -90'
|Одд (Шиен)
|2:0
|ХамКам (Хамар)
|10.09.2022
|1' -64'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:3
|Одд (Шиен)
|47' 51' 44'
|06.08.2022
|55' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|7:0
|Одд (Шиен)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|2:3
|Русенборг (Тронхейм)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|2:2
|Одд (Шиен)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|1:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|02.07.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|3:2
|Буде-Глимт (Буде)