Билал Эль-Ханнус - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Билал
|Фамилия
|Эль-Ханнус
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 2004 (18 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Билал
|Фамилия
|Эль-Ханнус
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 2004 (18 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 82'
|Сент-Труйден
|2:2
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|1' - 85'
|Генк
|3:0
|Остенде
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|17.02.2023
|1' - 46'
|Мехелен
|2:2
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|12.02.2023
|1' - 67'
|Генк
|0:1
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|26
|0
|3
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -82'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:2
|Генк (Генк)
|25.02.2023
|1' -85'
|Генк (Генк)
|3:0
|Остенде (Остенде)
|17.02.2023
|1' -46'
|Мехелен (Мехелен)
|2:2
|Генк (Генк)
|12.02.2023
|1' -67'
|Генк (Генк)
|0:1
|Антверпен (Антверпен)
|05.02.2023
|1' -65'
|Гент (Гент)
|2:3
|Генк (Генк)
|01.02.2023
|1' -79'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Генк (Генк)
|29.01.2023
|1' -79'
|Генк (Генк)
|4:0
|Серен (Серен)
|14'
|17.01.2023
|1' -62'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Генк (Генк)
|14.01.2023
|72' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|08.01.2023
|1' -88'
|Генк (Генк)
|3:1
|Брюгге (Брюгге)
|81'
|26.12.2022
|1' -68'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:0
|Генк (Генк)
|13.11.2022
|1' -73'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:2
|Генк (Генк)
|28.10.2022
|1' -64'
|Генк (Генк)
|3:1
|Мехелен (Мехелен)
|9' 59' 64'
|23.10.2022
|1' -68'
|Антверпен (Антверпен)
|1:3
|Генк (Генк)
|18.10.2022
|1' -66'
|Генк (Генк)
|6:1
|Вестерло (Вестерло)
|15.10.2022
|1' -59'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:1
|Генк (Генк)
|08.10.2022
|1' -76'
|Генк (Генк)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|01.10.2022
|1' -65'
|Остенде (Остенде)
|1:2
|Генк (Генк)
|18.09.2022
|1' -68'
|Генк (Генк)
|1:0
|Гент (Гент)
|11.09.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:2
|Генк (Генк)
|03.09.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.08.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:4
|Генк (Генк)
|20.08.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|14.08.2022
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:4
|Генк (Генк)
|06.08.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|31.07.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Стандард (Льеж)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Генк (Генк)