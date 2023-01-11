Саэль Кумбеди - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Саэль
|Фамилия
|Кумбеди
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 2005 (17 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Саэль
|Фамилия
|Кумбеди
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 2005 (17 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Лион
|0:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 26 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Лион
|2:1
|Гренобль
|Франция. Кубок, 1/4 финала
|25.02.2023
|Был в запасе
|Анжер
|1:3
|Лион
|Франция. Лига 1, 25 тур
|17.02.2023
|1' - 90'
|Осер
|2:1
|Лион
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Лион
|2:1
|Ланс
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|8
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:3
|Лион (Лион)
|17.02.2023
|1' -90'
|Осер (Осер)
|2:1
|Лион (Лион)
|12.02.2023
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Ланс (Ланс)
|04.02.2023
|61' -90'
|Труа (Труа)
|1:3
|Лион (Лион)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:0
|Брест (Брест)
|29.01.2023
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Лион (Лион)
|57'
|14.01.2023
|79' -90'
|Лион (Лион)
|1:2
|Страсбур (Страсбур)
|11.01.2023
|1' -90'
|Нант (Нант)
|0:0
|Лион (Лион)
|85'
|01.01.2023
|1' -90'
|Лион (Лион)
|0:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|70'
|28.12.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|2:4
|Лион (Лион)
|11.11.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:0
|Лилль (Лилль)