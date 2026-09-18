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Германия. Вторая Бундеслига
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Вольфсбург
Саэль Кумбеди
Статистика
€ 12 млн
Саэль Кумбеди - статистика
Вольфсбург
26 марта 2005 (21)
#26 | Защитник
175 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
5 : 1
18.09.2026
Дармштадт
1' - 83'
70'
Статистика по турнирам
Германия. Вторая Бундеслига 2026/2027
Германия. Бундеслига 2025/2026
Германия. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Товарищеские матчи 2023
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Товарищеские матчи 2022
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсбург
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
5 : 1
18.09.2026
Дармштадт
1' - 83'
70'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Ганновер-96
0 : 1
16.08.2026
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
0 : 0
08.08.2026
Кайзерслаутерн
1' - 90'
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