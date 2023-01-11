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    Саэль Кумбеди - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Саэль
    Фамилия Кумбеди
    Команда Лион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 марта 2005 (17 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Лион 0:0 Лорьян Франция. Лига 1, 26 тур
    28.02.2023 Был в запасе Лион 2:1 Гренобль Франция. Кубок, 1/4 финала
    25.02.2023 Был в запасе Анжер 1:3 Лион Франция. Лига 1, 25 тур
    17.02.2023 1' - 90' Осер 2:1 Лион Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Лион 2:1 Ланс Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 8 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    25.02.2023 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:3 Лион (Лион)
    17.02.2023 1' -90' Осер (Осер) 2:1 Лион (Лион)
    12.02.2023 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Ланс (Ланс)
    04.02.2023 61' -90' Труа (Труа) 1:3 Лион (Лион)
    01.02.2023 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Брест (Брест)
    29.01.2023 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:2 Лион (Лион)
    57'
    14.01.2023 79' -90' Лион (Лион) 1:2 Страсбур (Страсбур)
    11.01.2023 1' -90' Нант (Нант) 0:0 Лион (Лион)
    85'
    01.01.2023 1' -90' Лион (Лион) 0:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    70'
    28.12.2022 1' -90' Брест (Брест) 2:4 Лион (Лион)
    11.11.2022 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Ницца (Ницца)
    30.10.2022 Был в запасе Лион (Лион) 1:0 Лилль (Лилль)
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