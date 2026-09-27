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Испания. Сегунда
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Спортинг
Egoitz Arana
Статистика
Egoitz Arana - статистика
Спортинг
#13 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Овьедо
2 : 0
27.09.2026
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
ФК Андорра
1 : 3
19.09.2026
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Спортинг
0 : 1
13.09.2026
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад Б
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
3 : 1
24.05.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 0
03.05.2026
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Вальядолид
1 : 0
25.04.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 3
17.04.2026
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Сеута
0 : 0
10.04.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Спортинг
1 : 0
06.04.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
02.04.2026
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Альмерия
5 : 1
29.03.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 2
22.03.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Кордоба
0 : 2
15.03.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Реал Сосьедад Б
4 : 2
07.03.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
01.03.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Кадис
0 : 2
23.02.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 1
16.02.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
ФК Андорра
1 : 2
07.02.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.01.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Леганес
2 : 0
24.01.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Сарагоса
1 : 1
17.01.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 21 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 0
10.01.2026
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 20 тур
Леонеса
1 : 1
03.01.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 3
21.12.2025
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Депортиво
0 : 3
13.12.2025
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
06.12.2025
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
24.11.2025
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Кастельон
5 : 4
15.11.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 1
08.11.2025
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 0
05.11.2025
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Расинг
1 : 0
31.10.2025
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Бургос
1 : 0
25.10.2025
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Реал Сосьедад Б
3 : 0
11.10.2025
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
28.09.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Эйбар
2 : 1
21.09.2025
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
12.09.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Реал Сосьедад Б
3 : 3
07.09.2025
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
29.08.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Малага
1 : 0
24.08.2025
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
17.08.2025
Сарагоса
Был в запасе
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