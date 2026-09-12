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Чехия. Шанс Лига
Команды
Словацко
Мартин Свидерски
Статистика
€ 275 тыс
Мартин Свидерски - статистика
Словацко
4 октября 2002 (23)
#6 | Полузащитник
184 см
Словакия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
2 : 0
12.09.2026
Словацко
1' - 68'
68'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
05.09.2026
Пардубице
1' - 90'
6'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Молодежный чемпионат Европы 2025
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Словацко
7
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
2 : 0
12.09.2026
Словацко
1' - 68'
68'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
05.09.2026
Пардубице
1' - 90'
6'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
1 : 1
30.08.2026
Словацко
1' - 79'
69'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Млада Болеслав
2 : 1
22.08.2026
Словацко
1' - 80'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Млада Болеслав
2 : 1
22.08.2026
Словацко
1' - 80'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Словацко
1 : 2
15.08.2026
Сигма
1' - 64'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Яблонец
1 : 0
09.08.2026
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
1 : 1
01.08.2026
Артис
78' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Славия
5 : 1
26.07.2026
Словацко
77' - 90'
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