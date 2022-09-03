Артем Турич - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Турич
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 2005 (18 лет)
|Имя
|Артем
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Турич
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 2005 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергетик-БГУ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|06.11.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Белшина (Бобруйск)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|2:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)