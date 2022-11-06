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    Гела Дуэ - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Гела
    Фамилия Дуэ
    Команда Ренн
    Состав Основной
    Родной город Анжер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 октября 2002 (20 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Ренн 2:2
    (4:5)п         		Шахтер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Шахтер 2:1 Ренн Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2023 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:3 Лилль (Лилль)
    01.02.2023 83' -90' Ренн (Ренн) 3:0 Страсбур (Страсбур)
    27.01.2023 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:1 Ренн (Ренн)
    15.01.2023 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:0 ПСЖ (Париж)
    11.01.2023 Был в запасе Клермон (Клермон-Ферранд) 2:1 Ренн (Ренн)
    02.01.2023 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:1 Ницца (Ницца)
    29.12.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 3:1 Ренн (Ренн)
    06.11.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:1 Ренн (Ренн)
    16.10.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 3:2 Лион (Лион)
    01.10.2022 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:3 Ренн (Ренн)
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