Гела Дуэ - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Гела
|Фамилия
|Дуэ
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Анжер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Гела
|Фамилия
|Дуэ
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Анжер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Ренн
|
2:2
(4:5)п
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2023
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|01.02.2023
|83' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:0
|Страсбур (Страсбур)
|27.01.2023
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:0
|ПСЖ (Париж)
|11.01.2023
|Был в запасе
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|02.01.2023
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Ницца (Ницца)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|3:2
|Лион (Лион)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:3
|Ренн (Ренн)