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Англия. Первая лига
Команды
Бромли
Шамал Джордж
Статистика
€ 300 тыс
Шамал Джордж - статистика
Бромли
6 января 1998 (28)
#30 | Вратарь
198 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 5 тур
Бромли
0 : 2
07.09.2026
Уимблдон
1' - 29'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Миррен
32
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Селтик
1 : 0
11.04.2026
Сент-Миррен
1' - 32'
31'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Сент-Миррен
2 : 0
04.04.2026
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Фалкирк
1 : 2
21.03.2026
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Сент-Миррен
0 : 1
15.03.2026
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Данди Юнайтед
2 : 1
03.03.2026
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Ливингстон
1 : 1
28.02.2026
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Сент-Миррен
0 : 5
21.02.2026
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Хиберниан
2 : 0
14.02.2026
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Килмарнок
4 : 3
11.02.2026
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Сент-Миррен
1 : 0
03.02.2026
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Сент-Миррен
0 : 0
31.01.2026
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Ливингстон
1 : 1
20.01.2026
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Хартс
2 : 0
14.01.2026
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Миррен
0 : 2
10.01.2026
Фалкирк
1' - 66'
65'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Мазервелл
2 : 0
03.01.2026
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Рейнджерс
2 : 1
30.12.2025
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Сент-Миррен
0 : 0
27.12.2025
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Сент-Миррен
1 : 0
20.12.2025
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Миррен
2 : 0
06.12.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
3 : 3
03.12.2025
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
3 : 1
29.11.2025
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 1
22.11.2025
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Сент-Миррен
0 : 3
08.11.2025
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 2
29.10.2025
Хартс
1' - 90'
28'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди Юнайтед
3 : 1
25.10.2025
Сент-Миррен
1' - 90'
41'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Миррен
0 : 1
18.10.2025
Абердин
1' - 90'
84'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Килмарнок
2 : 0
04.10.2025
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Миррен
1 : 0
27.09.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Фалкирк
1 : 2
13.09.2025
Сент-Миррен
1' - 90'
87'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Хиберниан
1 : 1
31.08.2025
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
1 : 1
24.08.2025
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Миррен
0 : 0
09.08.2025
Мазервелл
1' - 90'
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