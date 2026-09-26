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Англия. Вторая лига
Команды
Ньюпорт Каунти
Кристиан Доидж
Статистика
Кристиан Доидж - статистика
Ньюпорт Каунти
25 августа 1992 (34), Ньюпорт
#27 | Нападающий
188 см
Уэльс
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 8 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 1
26.09.2026
Гримсби Таун
1' - 90'
57'
Англия. Вторая лига, 7 тур
Аккрингтон Стэнли
0 : 0
19.09.2026
Ньюпорт Каунти
1' - 86'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Ньюпорт Каунти
1 : 1
12.09.2026
Флитвуд
1' - 89'
38'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Кубок 2024/2025
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Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Форест Грин
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1 раунд
Стокпорт Каунти
2 : 1
02.11.2024
Форест Грин
81' - 120'
82'
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