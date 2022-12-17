Коннор Макленнан - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Макленнан
|Команда
|Сент-Джонстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Питерхед
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 октября 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Макленнан
|Команда
|Сент-Джонстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Питерхед
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 октября 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 71'
|Хартс
|3:0
|Сент-Джонстон
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|18.02.2023
|76' - 90'
|Данди Юнайтед
|1:2
|Сент-Джонстон
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Джонстон
|20
|1
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -71'
|Хартс (Эдинбург)
|3:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|18.02.2023
|76' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|05.02.2023
|1' -84'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:4
|Селтик (Глазго)
|78'
|01.02.2023
|70' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|28.01.2023
|1' -89'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|14.01.2023
|46' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|2:4
|Ливингстон (Ливингстон)
|67'
|02.01.2023
|65' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:1
|Данди Юнайтед (Данди)
|28.12.2022
|67' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|2:3
|Хартс (Эдинбург)
|24.12.2022
|62' -90'
|Селтик (Глазго)
|4:1
|Сент-Джонстон (Перт)
|17.12.2022
|71' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|12.11.2022
|76' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|09.11.2022
|1' -64'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|06.11.2022
|79' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|2:1
|Рейнджерс (Глазго)
|90'
|29.10.2022
|65' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|88'
|21.10.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|82'
|15.10.2022
|66' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|81'
|08.10.2022
|75' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:2
|Селтик (Глазго)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|2:1
|Сент-Джонстон (Перт)
|01.10.2022
|70' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|17.09.2022
|75' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|03.09.2022
|77' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|2:0
|Абердин (Абердин)