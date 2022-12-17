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    Коннор Макленнан - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Коннор
    Фамилия Макленнан
    Команда Сент-Джонстон
    Состав Основной
    Родной город Питерхед
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 октября 1999 (23 года)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 71' Хартс 3:0 Сент-Джонстон Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    18.02.2023 76' - 90' Данди Юнайтед 1:2 Сент-Джонстон Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Джонстон 20 1 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -71' Хартс (Эдинбург) 3:0 Сент-Джонстон (Перт)
    18.02.2023 76' -90' Данди Юнайтед (Данди) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    05.02.2023 1' -84' Сент-Джонстон (Перт) 1:4 Селтик (Глазго)
    78'
    01.02.2023 70' -90' Мазервелл (Мазервелл) 0:2 Сент-Джонстон (Перт)
    28.01.2023 1' -89' Рейнджерс (Глазго) 2:0 Сент-Джонстон (Перт)
    14.01.2023 46' -90' Сент-Джонстон (Перт) 2:4 Ливингстон (Ливингстон)
    67'
    02.01.2023 65' -90' Сент-Джонстон (Перт) 0:1 Данди Юнайтед (Данди)
    28.12.2022 67' -90' Сент-Джонстон (Перт) 2:3 Хартс (Эдинбург)
    24.12.2022 62' -90' Селтик (Глазго) 4:1 Сент-Джонстон (Перт)
    17.12.2022 71' -90' Росс Каунти (Дингволл) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    12.11.2022 76' -90' Сент-Джонстон (Перт) 1:1 Мазервелл (Мазервелл)
    09.11.2022 1' -64' Сент-Миррен (Пейсли) 2:2 Сент-Джонстон (Перт)
    06.11.2022 79' -90' Сент-Джонстон (Перт) 2:1 Рейнджерс (Глазго)
    90'
    29.10.2022 65' -90' Сент-Джонстон (Перт) 1:0 Килмарнок (Килмарнок)
    88'
    21.10.2022 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    82'
    15.10.2022 66' -90' Ливингстон (Ливингстон) 1:0 Сент-Джонстон (Перт)
    81'
    08.10.2022 75' -90' Сент-Джонстон (Перт) 1:2 Селтик (Глазго)
    05.10.2022 Был в запасе Килмарнок (Килмарнок) 2:1 Сент-Джонстон (Перт)
    01.10.2022 70' -90' Данди Юнайтед (Данди) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    17.09.2022 75' -90' Сент-Джонстон (Перт) 0:0 Росс Каунти (Дингволл)
    03.09.2022 77' -90' Сент-Джонстон (Перт) 3:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    31.07.2022 Был в запасе Селтик (Глазго) 2:0 Абердин (Абердин)
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