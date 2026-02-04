Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Коннор Макленнан - статистика

Ливингстон
5 октября 1999 (26), Питерхед
#11 | Нападающий
181 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливингстон
16
3
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Ливингстон
1 : 2
04.02.2026
Фалкирк
1' - 70'
47'
69'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Ливингстон
0 : 2
31.01.2026
Мазервелл
1' - 77'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Абердин
6 : 2
24.01.2026
Ливингстон
1' - 76'
59'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Ливингстон
1 : 1
20.01.2026
Сент-Миррен
1' - 83'
81'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Ливингстон
1 : 1
10.01.2026
Килмарнок
1' - 90'
45'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Хартс
1 : 0
03.01.2026
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Ливингстон
1 : 3
30.12.2025
Данди Юнайтед
60' - 90'
90'
79'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Ливингстон
2 : 4
27.12.2025
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Сент-Миррен
1 : 0
20.12.2025
Ливингстон
78' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Ливингстон
2 : 2
13.12.2025
Данди
46' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Ливингстон
0 : 1
30.11.2025
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Хиберниан
4 : 0
18.10.2025
Ливингстон
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
04.10.2025
Ливингстон
1' - 51'
48'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Ливингстон
1 : 2
28.09.2025
Рейнджерс
65' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди
3 : 2
20.09.2025
Ливингстон
59' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Абердин
0 : 0
13.09.2025
Ливингстон
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Ливингстон
1 : 2
30.08.2025
Хартс
73' - 90'
86'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
3 : 0
23.08.2025
Ливингстон
66' - 90'
Главные новости
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
1
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+