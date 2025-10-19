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Испания. Сегунда
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Леганес
Дюк
Статистика
€ 2,50 млн
Дюк - статистика
Леганес
16 февраля 2000 (26), Лиссабон
#11 | Нападающий
182 см
Кабо-Верде
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Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
10
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
2 : 0
19.10.2025
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Мирандес
0 : 0
11.10.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
ФК Андорра
1 : 2
04.10.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Леганес
0 : 1
29.09.2025
Кастельон
1' - 46'
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
0 : 1
20.09.2025
Лас-Пальмас
1' - 72'
Испания. Сегунда, 5 тур
Гранада
0 : 2
14.09.2025
Леганес
1' - 90'
61'
Испания. Сегунда, 4 тур
Леонеса
0 : 0
07.09.2025
Леганес
1' - 80'
Испания. Сегунда, 3 тур
Леганес
2 : 2
01.09.2025
Депортиво
1' - 63'
33'
59'
Испания. Сегунда, 2 тур
Леганес
1 : 1
22.08.2025
Кадис
1' - 65'
45'
40'
Испания. Сегунда, 1 тур
Уэска
1 : 1
17.08.2025
Леганес
1' - 73'
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